Подрыв ДАП в 2015 году будет расследован как военное преступление

Офис генпрокурора квалифицировал действия боевиков как нарушение законов и обычаев войны.

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Офис генерального прокурора открыл дело по факту подрыва вооруженными формированиями Российской Федерации здания Донецкого аэропорта с украинскими военными в 2015 году. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Сообщается, что было открыто дело по фактам нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством (ч.2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Было установлено, что в действиях боевиков и их главарей имеются признаки вероломства, что прямо запрещено статьей 37 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, - сообщили в Офисе генпрокурора.

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Отмечается, что 20 января 2015 боевики запросили у военнослужащих ВС Украины, которые обороняли ДАП, прекращение огня якобы с целью эвакуации погибших и раненых с поля боя. А на самом деле действовали с целью получения военного превосходства и скрытого ведения боевых действий.

Находясь в районе позиций подразделений ВС Украины, установили взрывчатку на элементы конструкции нового терминала аэропорта. После окончания перемирия боевики, подконтрольные ВС РФ, взорвали конструктивные элементы терминала, в результате чего бетонные перекрытия и потолок во многих секциях здания обвалилась, погребая под собой украинских защитников. Это второй зарегистрированный факт относительно вероломства после Иловайской трагедии.

Напомним, генерал рассказал о пленных россиянах в боях за Донецкий аэропорт. Защитники ДАП неоднократно брали в плен кадровых военных РФ.

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