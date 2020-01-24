Под офис ГБР привезли "коррупционный унитаз Порошенко"
Под зданием ГБР произошла потасовка между активистами. А именно конфликт произошел между противниками и сторонниками Порошенко.
К зданию Государственного бюро расследований, где проходит допрос экс-президента Петра Порошенко по делу о госизмене, активисты устроили потасовку, пишет в пятницу, 24 января, Страна.
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Отмечается, что под офис ГБР мужчина привез на тележке выкрашенный в золотой цвет унитаз, который по его замыслу олицетворяет коррупцию Порошенко. Защитники экс-гаранта устроили потасовку и разбили коррупционный унитаз.
Также на акции под ГБР были замечены и два клоуна с плакатами в поддержку Петра Порошенко.
Кроме того, Порошенко пришли поддержать члены его фракции Европейская солидарность. Однако их не пропустили внутрь здания ГБР несмотря на их депутатский статус.
Напомним, ранее Порошенко под крики прибыл на допрос в ГБР.
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