Под офис ГБР привезли "коррупционный унитаз Порошенко"

Кроме того, Порошенко пришли поддержать члены его фракции Европейская солидарность. Однако их не пропустили внутрь здания ГБР несмотря на их депутатский статус.

Напомним, ранее Порошенко под крики прибыл на допрос в ГБР. Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.