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Под офис ГБР привезли "коррупционный унитаз Порошенко"

Комментариев: 5
Под зданием ГБР произошла потасовка между активистами. А именно конфликт произошел между противниками и сторонниками Порошенко.
Под ГБР произошла стычка между активистами
Под ГБР произошла стычка между активистами
Страна
К зданию Государственного бюро расследований, где проходит допрос экс-президента Петра Порошенко по делу о госизмене, активисты устроили потасовку, пишет в пятницу, 24 января, Страна.

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Отмечается, что под офис ГБР мужчина привез на тележке выкрашенный в золотой цвет унитаз, который по его замыслу олицетворяет коррупцию Порошенко. Защитники экс-гаранта устроили потасовку и разбили коррупционный унитаз.

Также на акции под ГБР были замечены и два клоуна с плакатами в поддержку Петра Порошенко.
 
Кроме того, Порошенко пришли поддержать члены его фракции Европейская солидарность. Однако их не пропустили внутрь здания ГБР несмотря на их депутатский статус.
 

Напомним, ранее Порошенко под крики прибыл на допрос в ГБР.

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Теги: Порошенко, допрос, ГБР
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Комментариев (7)
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Makcим    24.01.2020, 15:02
Оценка:  +1
Makcим
рашка решила вернуть унитаз с Украинской баржи.
Woodbrother    24.01.2020, 15:00
Оценка:  +1
Woodbrother
Надо было этому унитазному полудурку унитаз на голову надеть, причем так прочно натянуть, что бы никогда больше не снял. . Клоуны разворовывают страну, поделали себе многомиллионные зарплаты, моют деньги по оффшорам, а это быдло с унитазом приперлось.
Frenki-zol    24.01.2020, 14:52
Оценка:  -7
Frenki-zol
а внутри золотая какашечка, для петиных ахтивистов))))
Антибес    24.01.2020, 14:37
Оценка:  -9
Антибес
Оденьте этот унитаз на свинной жбан Педрилы Сахарного и утопите в выгребной яме.Этот выблядок не имеет права жить.
colavova    24.01.2020, 14:55
Оценка:  +3
colavova
это ждёт кремлёвского выблядка
ftb1    24.01.2020, 14:29
Оценка:  0
ftb1
петькиных титушек начали приземлять.
colavova    24.01.2020, 14:56
Оценка:  +1
colavova
аж унитазик не выдержал))
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