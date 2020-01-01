СБУ обнаружила крупный тайник со взрывчаткой в лесу под Херсоном
В тайнике обнаружили по 5 кг пластида и тротила.
Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили 10 кг взрывчатых веществ на территории военного полигона в Олешковском районе Херсонской области. По 5 кг пластида и тротила были замаскированы среди зеленых насаждений схрона. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Читай также: ФСБ задержала в Крыму "украинского диверсанта"
Правоохранители выясняют откуда взялась взрывчатка и устанавливают лиц, обустроивших тайник. СБУ проверяет информацию о возможном использовании взрывчатки для организации провокаций в районах, граничащих с временно оккупированным Крымом.
Напомним, экс-сотрудник прокуратуры пытался продать 56 кг ртути.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.