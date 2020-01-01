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СБУ обнаружила крупный тайник со взрывчаткой в лесу под Херсоном

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В тайнике обнаружили по 5 кг пластида и тротила.
СБУ обнаружила схрон со взрывчаткой под Херсоном
СБУ обнаружила схрон со взрывчаткой под Херсоном
ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили 10 кг взрывчатых веществ на территории военного полигона в Олешковском районе Херсонской области. По 5 кг пластида и тротила были замаскированы среди зеленых насаждений схрона. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Правоохранители выясняют откуда взялась взрывчатка и устанавливают лиц, обустроивших тайник. СБУ проверяет информацию о возможном использовании взрывчатки для организации провокаций в районах, граничащих с временно оккупированным Крымом. 

Напомним, экс-сотрудник прокуратуры пытался продать 56 кг ртути.

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Теги: СБУ, троитил, пластид, взрывчатка, тайник, Херсон
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