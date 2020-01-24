"Вы не полицейские и не украинцы": Порошенко гневно выступил в ГБР
Экс-президент Украины Петр Порошенко, который сегодня прибыл в ГБР на допрос по делу о госизмене, выступил перед протестующими с речью против назначения на пост заместителя главы ГБР бывшего адвоката Януковича Александра Бабикова. Об этом свидетельствует видеоролик в Facebook.
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“Я хочу сейчас от имени нашей команды извиниться перед вами за такое поведение этих негодяев (сотрудников ГБР - Ред.). Вам должно быть стыдно, вы не полицейские и вы не украинцы, - заявлял Порошенко.
По словам Порошенко, в ГБР стараются сделать шоу из его допроса по подозрениям в госизмене.
“Я иду на допрос по Минским соглашениям. Они будут пытаться делать политическое шоу в стиле “Сватов“ или “95-го квартала“. Они умеют делать только шоу и мы им не дадим делать шоу. Мы будет требовать обеспечивать государственную позицию“, - отметил он.
После своей речи Порошенко в сопровождении адвокатов под крики “ГБР превратился в ДНР“ отправился на допрос.
Отмечается, что он пытался попасть внутрь вместе с депутатами своей фракции “ЕС“, но охрана пропустила только Петра Порошенко и его адвокатов.
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Как заявили в пресс-службе “Европейской солидарности“, нардепам препятствовали зайти в помещение сотрудники ГБР. Именно по этой причине Порошенко начал свое «выступление» перед активистами.
Среди нардепов от ЕС вмести с Порошенко на допрос пытались попасть: Ирина Геращенко, Артур Герасимов, Николай Княжицкий, Владимир Арьев, Нина Южанина, а также активисты поддерживающие Порошенко.
В “ЕС“ также сообщили, что хотели передать руководству ГБР требования от семей Небесной сотни, а не пускали, нардепы вызвали полицию. Однако полицейские так на вызов и не приехали.
Напомним, ранее Порошенко под крики прибыл на допрос в ГБР.
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