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В Днепре от гриппа скончался 2-летний мальчик

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Мальчик скончался спустя несколько суток после начала заболевания.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos

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21 января в больнице Днепра от пандемического гриппа А (H1N1) скончался мальчик в возрасте 2,5 лет.

Об этом сообщила заведующая отделом организации эпидемиологических исследований ГУ “Днепропетровский областной лабораторный центр МЗ Украины” Елена Кузьменко, передает УНИАН.

В минувший вторник от пандемического гриппа А (H1N1) умер мальчик двух с половиной лет. У него была тяжелая мгновенная форма болезни. Ребенка не стало через несколько дней после начала заболевания. Сейчас областная вирусологическая лаборатория подтвердила, что причиной смерти ребенка стал именно штамм гриппа А, - сказала Кузьменко.

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По ее словам, это был первый летальный случай в данном регионе с начала этого эпидемического сезона. Кроме того, Кузьменко сообщила, что уровень заболеваемости в Днепропетровской области за последнюю неделю вырос на 55%. 

Напомним, в Житомире объявили карантин в школах из-за гриппа. Из-за распространения на Житомирщине вируса гриппа и ОРВИ учебные заведения прикроют на 10 дней.

 

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Теги: грипп, Днепр, ребенок
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