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В Одессе дети попали в реанимацию из-за неисправной колонки

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В Одессе дети отравились угарным газом в своей квартире.
В Одессе дети отравились угарным газом
В Одессе дети отравились угарным газом
dsns.gov.ua

24 января, в Одессе, 9-летняя девочка и 6-летний мальчик были доставлены в реанимацию с сильным отравлением угарным газом. Об этом пишет Думская.

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Сообщается, что дети отравились в своей квартире на проспекте Шевченко, где они в этот момент находились вместе с матерью.

По предварительной ифнормации причиной отравления стала утечка газа из-за неисправной колонки, которая долго горела без вентиляции.

14 января в Киевской области от угарного газа погибли двое детей и отец.

Напомним, трое подростков попали в больницу из-за электронных сигарет.

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Теги: угарный газ, Одесса, отравление, дети, реанимация
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