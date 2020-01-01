В Одессе дети попали в реанимацию из-за неисправной колонки

В Одессе дети отравились угарным газом в своей квартире.

24 января, в Одессе, 9-летняя девочка и 6-летний мальчик были доставлены в реанимацию с сильным отравлением угарным газом. Об этом пишет Думская.

Читай также: Не менее 70 детей отравились в детском саду в Мексике

Сообщается, что дети отравились в своей квартире на проспекте Шевченко, где они в этот момент находились вместе с матерью.

По предварительной ифнормации причиной отравления стала утечка газа из-за неисправной колонки, которая долго горела без вентиляции.

14 января в Киевской области от угарного газа погибли двое детей и отец.



Напомним, трое подростков попали в больницу из-за электронных сигарет.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.