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Нетаньяху - Зеленскому о крушении МАУ: “Мы знали, кто виновен”

Комментариев: 2
Премьер Израиля заявил, что они с самого начала знали, что украинский самолет МАУ был сбит.
Зеленский и Нетаньяху
Зеленский и Нетаньяху
Офис президента Украины

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что израильская сторона с самого начала знала, что украинский самолет МАУ упал в небе над Ираном не просто так.

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Трансляцию встречи вел Офис президента.

Во время общего брифинга Нетаньяху выразил искренние сочувствия Украине в связи с гибелью экипажа и пассажиров сбитого Ираном украинского самолета МАУ.

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Кроме того, Нетаньяху заявил, в ситуации с крушением самолета все было однозначно с самого начала. Израильская сторона с самого начала поддержала версию о том, что лайнер был сбит ПВО Ирана. Премьер отметил, что иранские власти намеренно долго не признавала вину и пыталась скрыть улики, однако ей не удалось и совместными усилиями мировые лидеры убедили Иран признать вину.

Он поблагодарил Зеленского за то, что тот в такие тяжелые для страны дни прибыл в Израиль для участия в форуме памяти жертв Холокоста.

Напомним, Зеленский встретился с Нетаньяху. Во время встречи Зеленский рассказал три истории.

 

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Теги: Нетаньяху, Зеленский, Иран, самолет
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Комментариев (2)
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Из_бана    24.01.2020, 14:43
Оценка:  +9
Из_бана
Да все знали. Но артиклю нужно было подумать, спросить совета у старших товарищей, поинтересоваться, а не испортит ли это знание отношений с кем-то.
YSL    24.01.2020, 14:13
Оценка:  -20
YSL
Просто так самолеты не падают , это каждому ж@иду известно.
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