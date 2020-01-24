Нетаньяху - Зеленскому о крушении МАУ: “Мы знали, кто виновен”

Премьер Израиля заявил, что они с самого начала знали, что украинский самолет МАУ был сбит.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что израильская сторона с самого начала знала, что украинский самолет МАУ упал в небе над Ираном не просто так.

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Трансляцию встречи вел Офис президента.

Во время общего брифинга Нетаньяху выразил искренние сочувствия Украине в связи с гибелью экипажа и пассажиров сбитого Ираном украинского самолета МАУ.

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Кроме того, Нетаньяху заявил, в ситуации с крушением самолета все было однозначно с самого начала. Израильская сторона с самого начала поддержала версию о том, что лайнер был сбит ПВО Ирана. Премьер отметил, что иранские власти намеренно долго не признавала вину и пыталась скрыть улики, однако ей не удалось и совместными усилиями мировые лидеры убедили Иран признать вину.

Он поблагодарил Зеленского за то, что тот в такие тяжелые для страны дни прибыл в Израиль для участия в форуме памяти жертв Холокоста.

Напомним, Зеленский встретился с Нетаньяху. Во время встречи Зеленский рассказал три истории.

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