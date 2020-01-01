В Днепре 60-летний мужчина из-за ревности зарезал 35-летнюю женщину

Весь асфальт на улице был в крови жертвы.

Вчера, 23 января, в Днепре во время ссоры 60-летний мужчина на почве ревности ударил ножом в шею 35-летнюю женщину и скрылся с места событий.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Днепропетровской области.

Пострадавшая скончалась от полученных травм в карете скорой помощи.

Событие произошло около 18 часов на улице Михновского в Днепре. Истекающую кровью женщину увидел случайный прохожий, который вызвал скорую и попытался остановить кровотечение.

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Нападающего нашли оперативно. Им оказался сожитель погибшей. Копы уже задержали преступника. Полицейский пес Альма привел оперативников в квартиру, где проживал подозреваемый. Его задержали и доставили в райотдел для дальнейших разбирательств.

Пес Альма dp.npu.gov.ua

Напомним, в Николаеве ревнивец убил свою жену и прожил с трупом 3 дня. О преступлении мужчина самостоятельно сообщил в полицию.

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