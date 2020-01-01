Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Днепре 60-летний мужчина из-за ревности зарезал 35-летнюю женщину

Комментариев: 0
Весь асфальт на улице был в крови жертвы.
Женщина скончалась
Женщина скончалась
dp.npu.gov.ua

Вчера, 23 января, в Днепре во время ссоры 60-летний мужчина на почве ревности ударил ножом в шею 35-летнюю женщину и скрылся с места событий.

Читай также: Пьяный мужчина хотел в тюрьму и сказал полицейским, что убил свою жену

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Днепропетровской области.

Пострадавшая скончалась от полученных травм в карете скорой помощи.

Событие произошло около 18 часов на улице Михновского в Днепре. Истекающую кровью женщину увидел случайный прохожий, который вызвал скорую и попытался остановить кровотечение.

Читай также: Представился родственником: Подробности резни в больнице Запорожья

Нападающего нашли оперативно. Им оказался сожитель погибшей. Копы уже задержали преступника. Полицейский пес Альма привел оперативников в квартиру, где проживал подозреваемый. Его задержали и доставили в райотдел для дальнейших разбирательств.

Пес Альма
Пес Альма
dp.npu.gov.ua

Напомним, в Николаеве ревнивец убил свою жену и прожил с трупом 3 дня. О преступлении мужчина самостоятельно сообщил в полицию.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: ревность, зарезал, сожитель, смерть
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь