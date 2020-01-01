Банда полицейских совершила разбойное нападение под Одессой – ГБР

В составе преступной группы были как бывшие, так и действующие работники полиции.

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В Одесской области следователи государственного бюро расследований (ГБР) задержали полицейского и бывшего работника полиции за разбойное нападение на дом пенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Досудебным расследованием установлено, что 23 января 2020 года полицейский батальона полиции особого назначения ГУ Нацполиции в Одесской области и бывший полицейский Изолятора временного содержания вместе с двумя неустановленными лицами совершили разбойное нападение на дом жителя одного из сел в Одесской области.

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Целью полицейских было завладение денежными средствами. Предварительно установлено, что информатором преступной группы выступил действующий полицейский.

По результатам проведенных неотложных следственных и розыскных действий, в ночь с 23 на 24 января 2020 года полицейского и его бывшего коллегу задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

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В настоящее время планируется сообщить задержанным о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины, а также обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения. Им грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Радехове грабители пытали целую семью. Умерла хозяйка дома. Полиция Львовщины расследует зверское разбойное нападение.

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