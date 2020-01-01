В Луганской области осужден убийца котят

Суд приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы, но освободил от наказания, назначив испытательный срок в один год.

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В Луганской области суд приговорил убийцу животных к пяти годам лишения свободы, но смягчил приговор из-за “раскаяния осужденного“. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области в пятницу, 24 января.

Установлено, что в начале октября 2019 года в своем дворе мужчина, руководствуясь внезапно возникшим умыслом, выстрелил из принадлежащего ему гладкоствольного ружья в двух котят. Полученные животными травмы оказались несовместимы с жизнью.

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Действия мужчины были признаны умышленными и квалифицированы по статье о жестоком обращении с животными, которое привело к их гибели. Старобельский районный суд Луганской области признал гражданина виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы. Но, учитывая признание и раскаяние подсудимого, суд освободил осужденного от отбывания наказания с испытательным сроком в один год.

Напомним, в Сумской области находят мешки с трупами кошек и собак. На телах животных обнаружены следы насильственной смерти, в частности, собаки погибли от ножевых ранений. Расследованием занялась полиция, злоумышленникам грозит от шести месяцев ареста до трех лет ограничения свободы.

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