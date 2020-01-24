Вирус из Китая: В Украине создан штаб, но паниковать не нужно – Кабмин

Смертельный вирус пока не добрался до Украины, но правительство уже принимает меры.

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Правительство создало оперативный штаб в связи с ситуацией вокруг вспышки коронавируса в Китае. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в ходе брифинга по итогам заседания Кабинета министров.

По словам главы украинского правительства, оснований для паники в Украине нет.

Мы сегодня приняли решение… очень четкий план действий, что должно быть сделано. Уже создан оперативный штаб на уровне Министерства здравоохранения под руководством министра. Мы последние несколько дней коммуницируем со Всемирной организацией здравоохранения. По состоянию на сегодня никаких оснований для переживаний в Украине нет, - заявил Гончарук.

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Премьер отметил, что по состоянию на текущий момент нет ни одного подтвержденного случая заражения китайским вирусом в Украине.

Нет ни одного подтвержденного случая подобного заболевания в Украине. Сегодня будет координационное совещание между всеми службами, которые обеспечивают контроль на границе, чтобы вирус не попал на территорию Украины. Ближе к вечеру Минздрав выйдет с отдельной коммуникацией, чтобы разъяснить украинцам, что делать, - сообщил глава правительства.

Комментарий премьер-министра касательно коронавируса с 10:10:

Напомним, число подтвержденных в Китае случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, возросло до 876 человек. Кроме того, из-за вируса уже умерли 26 человек.

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