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Экс-замминистра культуры Лесничей запретили посещать Раду и ОП

Комментариев: 1
Виктория Лесничей теперь не может посещать два главных здания страны.
Виктория Лесничая
Виктория Лесничая
Вікторія Ліснича / Facebook

Высший антикоррупционный суд Украины запретил экс-заместителю министра культуры Виктории Лесничей, которая фигурирует в уголовном деле о коррупции, посещать здание Верховной Рады Украины, а также здание Офиса президента. 

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Об этом сообщают Украинские новости, ссылаясь на решение суда.

По информации издания, запрет посещать административные здания Лесничей будет действовать до 13 марта этого года. Также она не может покидать страну, поскольку действует запрет на выезд за границу, а также город Киев.

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Суд также оставил в силе запрет Лесничей общаться со свидетелями по делу.

Напомним, у топ-чиновницы Лесничей арестовали BMW X6. Экс-замминистра культуры Лесничую подозревают в пособничестве во взяточничестве сотрудницы офиса президента.

 

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Теги: Лесничая, коррупция, запрет, суд
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Комментариев (1)
DmitriyMakarov    24.01.2020, 16:32
Оценка:  0
DmitriyMakarov
Так она Лесничая или Лесничей, что-то сегодня (да и вообще) на БМ катастрофа с правописанием, особенно с падежами.
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