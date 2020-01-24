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Гончарук: Зарплата министров, мягко говоря, невысокая

Комментариев: 5
Премьер-министр Гончарук назвал зарплаты министров маленькими.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
EPA/UPG

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в правительстве, мягко говоря, не самые высокие зарплаты, если сравнивать их с другими органами исполнительной власти. Об этом он заявил во время брифинга об итогах заседания правительства. 

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Также Гончарук добавил, что готовится концепция, которая наглядно покажет какие зарплаты выплачиваются в различных органах исполнительной власти.

Сейчас мы готовим общую концепцию по поручению Президента для того, чтобы показать, как выглядят зарплаты в различных органах исполнительной власти. Потому что Кабмин это один из многих только органов, и зарплаты здесь ну точно, мягко говоря, не самые высокие, чем у всех других органов, - сказал Гончарук.

По вопросу зарплат министров смотреть с 19 минуты:

Напомним, ранее Гончарук рассказал, поддержит ли правительство инвесторов из РФ

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Теги: Гончарук, Зарплаты, Министры, Кабмин
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Комментариев (5)
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Woodbrother    24.01.2020, 16:26
Оценка:  +3
Woodbrother
Але гараж..... Это не зарплата - этотденьги налогоплательщиков. Налогоплательщики не заказывали министров мультимиллионеров. Не нравится зарплата - вали и дай поработать другому.
ftb1    24.01.2020, 16:10
Оценка:  0
ftb1
А достижения министров, мягко говоря, вообще нулевые.
dron29    24.01.2020, 16:04
Оценка:  +12
dron29
Перед выборами : нам деньги не главное мы хотим наладить жизнь простым людям - после выборов: а шо нам так мало платят, платите много, а то станем воровать))
Frenki-zol    24.01.2020, 16:01
Оценка:  -12
Frenki-zol
долпаеб
Noblesse_obliger    24.01.2020, 16:00
Оценка:  +14
Noblesse_obliger
Не,он точно полный ИДИОТ,как и клоун из кривого рога!!!
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