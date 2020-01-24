Гончарук: Зарплата министров, мягко говоря, невысокая
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в правительстве, мягко говоря, не самые высокие зарплаты, если сравнивать их с другими органами исполнительной власти. Об этом он заявил во время брифинга об итогах заседания правительства.
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Также Гончарук добавил, что готовится концепция, которая наглядно покажет какие зарплаты выплачиваются в различных органах исполнительной власти.
Сейчас мы готовим общую концепцию по поручению Президента для того, чтобы показать, как выглядят зарплаты в различных органах исполнительной власти. Потому что Кабмин это один из многих только органов, и зарплаты здесь ну точно, мягко говоря, не самые высокие, чем у всех других органов, - сказал Гончарук.
По вопросу зарплат министров смотреть с 19 минуты:
Напомним, ранее Гончарук рассказал, поддержит ли правительство инвесторов из РФ.
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