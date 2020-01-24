Порошенко после трех часов допроса вышел из ГБР: детали

Петр Порошенко закончил допрос в ГБР.

Пятый президент Украины Петр Порошенко вышел из здания ГБР, где его допрашивали около трех часов.

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Об этом сообщает сам Порошенко на своей странице в Facebook.

Экс-гарант выступил перед журналистами и назвал дело ГБР против него “политическим преследованием и местью”.

Безусловно, все это носит характер политических преследований. Пожалуйста, если есть месть к Порошенко со стороны руководства страны или руководства правоохранительных органов, но они вредят Украине, они подрывают международный авторитет, они подрывают Минские соглашения, они подрывают право Украины на самозащиту в рамках ротации кораблей и украинского статуса Керченского пролива, - сказал Порошенко.

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Он пообещал, что придет на следующий допрос в Госбюро расследований, который запланирован на 31 января, если будет в стране. Между тем, Порошенко допустил, что может пропустить допрос, поскольку собирается на Парламентскую ассамблею НАТО.

Я был вынужден отменить международный визит. В Давосе у меня были запланированы ряд международных встреч и я думаю, что с высокой вероятностью они мониторят мою переписку, увидели заказ билетов, и именно в этот день назначили допрос как свидетеля, - отметил Порошенко.

Он также акцентировал, что все уголовные дела против него возбуждены по заявлению Андрея Портнова, и депутатов, которые представляют пятую колонну. Из-за нехватки времени следователи бюро не смогли допросить его по всем открытым уголовным делам.

Им нужно шоу, шоу пишут известные сценаристы "Сватов" или "96-го квартала". Подчеркиваю, шоу мы им делать не дадим, - сказал он.

Напомним, Порошенко гневно выступил в ГБР. Экс-президент Петр Порошенко выступил перед активистами в здании ГБР.

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