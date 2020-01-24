Украинку, погибшую в катастрофе МАУ, подозревали в поставках оружия в Ливию

Гражданка Украины могла быть причастна к незаконным поставкам оружия в Ливию.

Погибшая в авиакатастрофе МАУ в Иране гражданка Украины Елена Малахова была руководителем авиакомпании Скайавиатранс, которая упоминается в отчете ООН о нарушении запрета на поставку оружия в Ливию. Об этом сообщает американская телекомпания CNN.

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По официальным данным, Скайавиатранс занимался перевозкой гуманитарных грузов, однако, как выяснила телекомпания CNN, ливийский Красный Крест не имел никаких связей ни со SkyAviaTrans, ни со Скайавиатранс, ни с самой Малаховой.



6 августа в аэропорту города Мисурата в Ливии авиаударами с боевых дронов был уничтожен самолет Ил-76ТД, принадлежащий Скайавиатранс. Согласно информации МИД Украины, самолет перевозил гуманитарный груз для нужд Красного Креста Ливии. При этом Ливийская национальная армия заявила, что взорвала самолет, поскольку на нем перевозили военную техникe для ее противников – войск правительства национального единства.

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Эксперты ООН изучили удар по лайнеру Скайавиатранс и пришли к выводу, что чрезмерно малая нагрузка для данного самолета и странные записи в документации означали, что груз мог быть секретным военным материалом большого объема и малой массы. Эксперты считают, что в самолете перевозили фюзеляж и крылья беспилотных боевых летательных аппаратов.



Напомним, Иранский генерал объяснил ложь о причине крушения самолета МАУ.

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