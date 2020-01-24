В Полтаве неадекват хотел зарезать официантку: историю связали с Кивой

В сети пишут, что это был водитель Кивы.

В одном из пабов Полтавы пьяный неадекват, который называл себя Виталей, пытался зарезать девушку-официантку. Видео инцидента попали соцсети.

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На ролике видно, как мужчина в состоянии алкогольного опьянения бросается с ножом на молодую девушку, а потом пытается бить ногами и угрожает уничтожением. Все это сопровождалось нецензурной бранью.

Ты спрашивала, кто такой Виталя? Виталя - тот, кто тебя убьет, и ты не будешь жить, - кричал мужчина, размахивая ножом.

По информации местных СМИ, полиция по факту нападения на официантку уже возбудила уголовное дело.

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Позже полтавчане в соцсетях начали сообщать, что нападавший - бывший член криминальной группировки "бригада Басистого", 34-летний Виталий Воробьев по прозвищу "Воробей", который, между прочем, является хорошим знакомым депутата Ильи Кивы и его бывшим водителем.

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Издание Страна обратилось к самому Киве с просьбой прокомментировать инцидент. Тот опроверг информацию о том, что его экс-водитель напал на девушку.

Сейчас сфотографирую всех своих водителей и пришлю, чтоб ни у кого вопросов не возникало, - сказал Кива.

Чуть позже Кива на своей странице в Facebook выложил фото со своим водителем Виктором. По словам нардепа, этот мужчина работает его водителем уже более двух лет. Также нардеп заявил, что против него “идет системная информационная компания по дискредитации".

Напомним, известно, как чувствует себя избитый Кивой ветеран АТО. Лещенко рассказал, как себя чувствует потерпевший.

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