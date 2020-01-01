Около 30 человек держали в рабстве в "Храме" под Донецком

В Донецкой области преступники держали людей в трудовом рабстве под видом "реабилитационных центров".

Правоохранители задержали группу преступников, Установлена ​​группа злоумышленников, которые занимались трудовой эксплуатацией наркозависимых и бездомных. Около 30 человек удерживали в доме под названием “Храм“. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

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Сообщается, что злоумышленники организовали “реабилитационный центр“, пребывание в котором ежемесячно обходилось родственникам в 2 тысячи гривен. За один рабочий день за каждого удерживаемого работника преступники зарабатывали до 400 гривен.



Группировка действовала под прикрытием “религиозного общества“. В нее входили руководители “Храмов“, которые обеспечивали деятельность заведения, а также вербовщики и силовая группа охранников.

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Вербовали “работников“ в интернете, обещая излечить от наркотической или алкогольной зависимости. Некоторых жертв находили на улицах, пользуясь их тяжелым положением.



Пострадавших под конвоем вывозили на стройки в разные города Донецкой и Днепропетровской области, где заставляли их выполнять тяжелые работы. За отказ работать пленников избивали. При этом преступники называли этот процесс “трудотерапией“.

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Правоохранители остановили деятельность одного из “храмов“, который базировался в Мариуполе.



К уголовной ответственности привлекают главаря преступной группировки и его сообщников. Все они жители Мариуполя 31-37 лет. Подозреваемым огласили подозрение по статье 149 ч.2 (Торговля людьми) и статье 146 ч.2 (Незаконное лишение свободы) УКУ. Им грозит до 12 лет тюремного заключения.

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