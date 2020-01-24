ВСУ приостановили приемку БТР-4Е: Выявлен брак броневой защиты

Сейчас комиссия Минобороны и Укроборонпрома разбирается в ситуации.

В бронекорпусе БТР найдены трещины и наплывы кадр из видео

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Министерство обороны Украины временно приостановило прием бронетранспортеров серии БТР-4Е. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что рабочая группа, в которую входят специалисты Минобороны и госконцерна “Укроборонпром“, проверила наличие повреждений упрочняющей наплавки на сварных соединениях бортов бронетранспортеров БТР-4Е в местах постоянной дислокации.

По предварительным данным повреждения наплавки подтверждены на нескольких бронетранспортерах.

Сейчас члены рабочей группы, совместно с представителями предприятий определяют обстоятельства и причины возникновения упомянутых дефектов. Одновременно проводится разработка организационно-технических мероприятий по недопущению возникновения дефектов в дальнейшем производстве, - говорится в сообщении.

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Так, чтобы не допустить поставки в ВСУ некачественной продукции и до времени выяснения всех обстоятельств, Минобороны временно приостановило прием бронетранспортеров.

В то же время, в оборонном ведомстве выясняют возможные факты ненадлежащего исполнения должностных обязанностей должностными лицами, ответственными за этот процесс. В случае установления виновных в этой ситуации, руководством Минобороны будут приняты меры по привлечению их к ответственности в соответствии с действующим законодательством Украины.

Напомним, половина авиапарка ВСУ прошла модернизацию. В прошлом году в части украинской армии поступали обновленные самолеты типа Миг-29, Миг-29УБ, Су-27, Су-25, Су-24М, Ил-76 МД, Ан-26.

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