Мосийчук о ветеране АТО, с которым подрался Кива: Крайне мутный тип

Экс-нардеп рассказал, чем прославился Майман в прошлом.

Экс-нардеп Игорь Мосийчук заявил, что публичная драка между Кивой и ветераном АТО Михаилом Майманом может означать обострение отношений между двумя силовыми структурами.

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Об этом он написал на своем Телеграм-канале.

Мосийчук назвал Маймана "крайне мутным типом", а также заявил, что ветеран однажды попался на даче лживых показаний.

Экс-нардеп дал понять, что реагировать на драку не будет поскольку не был ее прямым свидетелем, однако может поделиться любопытными фактами из биографии одного из участников - АТО-шника Михаила Маймана.

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Мосийчук заявил, что Помагайбо (Майман, или “Моня”) и Кива в свое время тесно сотрудничали с Дмитрием Корчинским, лидером партии "Братство". Через некоторое время Майман начал активное сотрудничество с Радикальной партией. Его связывали тесные отношения с нардепом Линько.

Ссылаясь на собственные источники, Мосийчук заявил, что "Моня" получил от владельца сети супермаркетов "АТБ" Геннадия Буткевича вознаграждение в 300 тысяч долларов. За эти деньги ветеран АТО якобы дал ГПУ лживые показания против бывшего зятя и бизнес-партнера Буткевича народного депутата от Радикальной партии Сергея Рыбалко. После этого мужчина сбежал в США.

Сам "Моня" крайне мутный тип. По моей информации он имеет прямое отношение ко многим уголовным правонарушениям. В Нацполиции к нему действительно очень много вопросов, но пока он имеет крышу и сотрудничает с руководством ГУР МО и некоторыми офицерами СБУ, что делает невозможным следственные действия Нацполиции отношении него, - написал Мосийчук.

Сам экс-нардеп считает, что драка между Кивой и Майманом может свидетельствовать об обострении отношений между МВД и СБУ.

Напомним, Кива подрался в ресторане с ветераном АТО. Видео инцидента попало в общественный доступ.

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