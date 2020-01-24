В Харькове отменили спектакль звезды известного российского сериала

Спектакль с участием российского актера Виктора Логинова отменили после обращения после в СБУ.

В Харькове отменили спектакль с участием артиста из РФ Виктора Логинова, который выступал в роли Гены Букина в популярном российском сериале "Счастливы вместе". Спектакль отменили после обращения общественников в СБУ. Об этом в Facebook написал активист Вадим Поздняков.

Читай также: Американский певец умер во время выступления

Активисты выступили против спектакля с участием Логинова, так как тот ранее выступал в оккупированном Крыму.



"Сегодня стало известно, что в харьковском театре имени Шевченко не будет спектакля с участием российского актера Виктора Логинова, который выступал в оккупированном Севастополе. Спектакль был отменен после нашего обращения в СБУ," - сообщил Поздняков.





Напомним, российский комик сбежал из страны после шуток о Путине и религии.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.