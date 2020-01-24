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В Харькове отменили спектакль звезды известного российского сериала

Комментариев: 3
Спектакль с участием российского актера Виктора Логинова отменили после обращения после в СБУ.
Российскийактер Виктор Логинов
Российскийактер Виктор Логинов
wikipedia

В Харькове отменили спектакль с участием артиста из РФ Виктора Логинова, который выступал в роли Гены Букина в популярном российском сериале "Счастливы вместе". Спектакль отменили после обращения общественников в СБУ. Об этом в Facebook написал активист Вадим Поздняков.

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Активисты выступили против спектакля с участием Логинова, так как тот ранее выступал в оккупированном Крыму. 

"Сегодня стало известно, что в харьковском театре имени Шевченко не будет спектакля с участием российского актера Виктора Логинова, который выступал в оккупированном Севастополе. Спектакль был отменен после нашего обращения в СБУ," - сообщил Поздняков.



Напомним, российский комик сбежал из страны после шуток о Путине и религии.

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Теги: Счастливы вместе, Логинов, РФ, спектакль, Поздняков, СБУ
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Комментариев (3)
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Woodbrother    24.01.2020, 19:14
Оценка:  +11
Woodbrother
Почему якцапы лезут сюда как тараканы?
Da-Gabon    24.01.2020, 18:51
Оценка:  -15
Da-Gabon
Не известно кто это, но вы крайние дебилы. В СБУ аж обратились.... Чуваки, чей Крым?
PINKIPAU    24.01.2020, 18:22
Оценка:  +17
PINKIPAU
Это "продавец обуви из Екатеринбурга, Гена Букин" из в/на России. Здесь, в Украине, в нем нет надобности))).
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