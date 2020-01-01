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На ж/д-станции на Донбассе обезвредили мощное взрывное устройство

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На бомбу случайно наткнулся полицейский патруль.
На ж/д-станции на Донбассе обезвредили мощное взрывное устройство
© kyiv.npu.gov.ua
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На ж/д-станции на Донбассе обезвредили мощное взрывное устройство
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Бойцы полка “Киев“ ГУНП при патрулировании железнодорожной станции поселка Верхнеторецкое в Донецкой области обнаружили подозрительное устройство, которое оказалось мощным зарядом взрывчатки. Об этом сообщает пресс-служба киевской полиции.

Устройство состояло из нескольких металлических модулей. Бойцы также обнаружили контейнеры с веществом, которое похоже на пластид. Они лежали возле главного входа в здание вокзала.

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Бойцы сразу огородили опасную находку и выставили охрану. Сотрудники ГСЧС тщательно изучили обнаруженные предметы и провели разминирование. При этом под модулями был обнаружен 30-мм артиллерийский снаряд.

Напомним, СБУ обнаружила крупный тайник со взрывчаткой в лесу под Херсоном. В тайнике обнаружили по 5 кг пластида и тротила.

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Теги: взрывчатка, бомба, Донецкая область, полиция
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