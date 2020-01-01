Работница горсовета отсудила у депутата деньги за оскорбления

Депутат оскорбил работницу горсовета в Facebook, назвав ее бабушкой бальзаковского возраста.

Во Льовской области в городе Рудки женщина отсудила у депутата более семи тысяч гривен компенсации за оскорбления, пишет Zaxid.net в пятницу, 24 января.

Пострадавшая - работница исполкома Рудковского горсовета Анна Огородник. Местный депутат Михаил Михняк выплатит ей 7500 грн за опубликованные им в Facebook оскорбления.

В сентябре 2019 года Михняк дважды призвал своих избирателей требовать увольнения 62-летней Анны Огородник, назвав ее "бабушкой бальзаковского возраста". Оба посты депутата Михаила Михняка до сих пор доступны на его странице - суд хотя и удовлетворил полностью иск Анны Огородник о выплате компенсации, однако не обязывал удалять сообщения или опровергать их, как это часто бывает в подобных случаях.

Что стало причиной конфликта между депутатом и сотрудницей исполкома, неизвестно. Но 2 сентября, а затем и 5 сентября Михаил Михняк публично призвал требовать увольнения Анны Огородник с должности члена исполкома.

"Кто за то, чтобы исключить Шурку - Огородник Анну из исполнительного комитета! С ее преклонным возрастом и нетрудоспособностью? На ее место пойдет кто-то другой, молодой, а не бабушка бальзаковского возраста! Кто за пишите на мое имя обращение с коллективными подписями", - написал Михняк на своей странице в Facebook.

Сама Анна Огородник во время судебного заседания сообщила, что после того, как узнала об этих сообщения, была вынуждена пройти курс лечения и оправдываться перед односельчанами.

"У нее произошел нервный стресс. Она очень глубоко переживала, повысилось артериальное давление, почувствовала боли в области сердца, а потому вынуждена была обращаться к врачу за медицинской помощью. После этой публикации, она почувствовала негативное отношение к ней жителей села как к представителю исполнительной власти. К ней стали относиться с недоверием граждане территориальной общины, заявления которых рассматривались на заседаниях исполнительного комитета", - цитируют в решении Самборского горрайонного суда слова Анны Огородник.

Женщина также обратилась с заявлением в полицию, после чего правоохранители провели профилактическую беседу с депутатом.

В иске Анна Огородник требовала у депутата возместить расходы на лекарства и выплатить 3000 грн моральной компенсации и суд полностью удовлетворил эти требования. Сам Михаил Михняк на судебное заседание не явился, направив письменные объяснения с признанием исковых требований и согласия на выплату моральной компенсации. В общем Михаил Михняк должен выплатить Анне Огородник 7500 грн в качестве компенсации за свои посты.