Вирус из Китая: Минздрав проверяет три случая

Скалецкая заявила, что два случая не были подтверждены, но к проверке третьего привлечены ведущие эпидемиологи.

В Украине зафиксировали три случая подозрения на коронавирус 2019-nCoV. Об этом заявила глава Минздрава Зоряна Скалецкая на заседании оперативного штаба МОЗ в пятницу, 24 января.

"На сегодня в Украине мы уже расследовали три случая подозрения на коронавирус. Из них два не были подтверждены. По еще одному случаю проводится эпидемическое расследование с привлечением ведущих эпидемиологов. Каждый случай будет как расследован, и донесен до населения", - сказала Скалецкая.

При этом она не сообщила подробностей о людях, которых проверяют.

В свою очередь и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин заявил, что подтверждение диагноза нового коронавируса может занять 2-3 недели.

"В целом коронавирус с момента постановки диагноза подозрение на коронавирусную инфекцию до момента подтверждения - это 2-3 дня на уровне области. Подтверждение нового коронавируса возможно лишь через референтную лабораторию, которая определена ВОЗ, и на это может уйти от 2 до 3 недель", - добавил Кузин.

По данным на утро 24 января, число подтвержденных случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, возросло до 849 человек. Число летальных исходов увеличилось до 26.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения заявила, что вспышку коронавируса в Китае рано объявлять чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

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