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Зарплата директора ГП Антонов превысила миллион гривен

Комментариев: 1
Чиновник, который возглавил госпредприятие в мае 2018 года, получает в месяц более миллиона гривен зарплаты.
Глава ГП Антонов Александр Донец
Глава ГП Антонов Александр Донец
LIGA.NET
 
Директор государственного предприятия Антонов Александр Донец получил в декабре 1,203 млн гривен зарплаты, говорится в реестре деклараций на сайте НАПК.
 
Согласно данным, Донец получил 1 203 067 гривен зарплаты за прошлый месяц.
 
Отметим, зарплата госчиновника оказалась даже выше, чем ежемесячное вознаграждения президента США Дональда Трампа, который получает 33,3 тыс. долларов (около 800 тыс. гривен по курсу НБУ), 
 
Денежные средства Донец получил  20 января.
 
Чиновник занимает должность руководителя ГП Антонов с 30 мая 2018 года.
 
Напомним, глава госкомпании Укрзализныця Евгений Кравцов получает более 800 тысяч гривен в месяц зарплаты.
 

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Теги: Антонов, директор, зарплата, Нацагенство по борьбе с коррупцией (НАПК)
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Qr_со_смыслом    24.01.2020, 19:15
Оценка:  0
Qr_со_смыслом
а это предприятие вообще что-то делает кроме выплаты таких зарплат?)
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