Зарплата директора ГП Антонов превысила миллион гривен
Чиновник, который возглавил госпредприятие в мае 2018 года, получает в месяц более миллиона гривен зарплаты.
Директор государственного предприятия Антонов Александр Донец получил в декабре 1,203 млн гривен зарплаты, говорится в реестре деклараций на сайте НАПК.
Согласно данным, Донец получил 1 203 067 гривен зарплаты за прошлый месяц.
Отметим, зарплата госчиновника оказалась даже выше, чем ежемесячное вознаграждения президента США Дональда Трампа, который получает 33,3 тыс. долларов (около 800 тыс. гривен по курсу НБУ),
Денежные средства Донец получил 20 января.
Чиновник занимает должность руководителя ГП Антонов с 30 мая 2018 года.
Напомним, глава госкомпании Укрзализныця Евгений Кравцов получает более 800 тысяч гривен в месяц зарплаты.
А глава госкомпании Укрпочта Игорь Смелянский получает почти полтора миллиона гривен в месяц зарплаты.
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