Ранее в правительстве сообщили, что тарифы на отопление снижены на 30%, но сейчас объясняют, что скидка может варьироваться в зависимости от региона.

В Кабинете министров объяснили, как происходил перерасчет платы за отопление. Об этом сообщила пресс-служба правительства в пятницу, 24 января.

Тариф на отопление пересчитали уже в 124 городах Украины на основании постановления Кабмина №1082, которое дало возможность местным теплоснабжающим компаниям снижать тариф.

Тариф на отопление удалось снизить на 30% благодаря снижению цены на газ, которая в ноябре 2019 составляла 6235,5 грн за тысячу кубометров, а в декабре упала до 4276,7 грн.

В Кабмине подчеркнули, что для потребителей тепла в различных регионах скидка может быть разной. Это зависит от того, что именно предприятия используют для производства тепла. Некоторые предприятия могут использовать вместо газа уголь, пеллеты или другое топливо. В Кабмине ставят в пример Славянскую ТЭС, которая на 98,2% использует в работе уголь и лишь на 1,7% газ, поэтому скидка для местных жителей будет минимальной.

В Киеве и области сумма перерасчета тарифа за декабрь в однокомнатных квартирах должна составлять не менее 80 грн., а во Львовской области достигнет 292 грн. В Черниговской области сумма скидки на отопление в двухкомнатных квартирах за декабрь должна стартовать от 110 грн, а в Днепропетровской достигать 435 грн. В Ровенской области сумма перерасчета тарифа на отопление трехкомнатной квартиры за декабрь может составить более 500 грн.

Информация о пересчете тарифа за декабрь должна быть указана в платежке.

Cмотрите фотогалерею: Кабмин объяснил снижение цены на отопление

Напомнним, что в Украине 30 городов могут остаться без тепла. Нафтогаз предупредил ряд производителей тепла об угрозе прекращения подачи газа в случае невыполнения условий.

Также сообщалось, что киевлянам пришли платежки за отопление со сниженными ценами. Жителям столицы пришли счета за декабрь со скидкой примерно в 300 гривен. Снижение цен связано с падением стоимости природного газа.

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