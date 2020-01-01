Битва за импичмент. Как пытаются уволить Трампа

Процесс импичмента в американском Сенате превратились в жесткую битву двух политических партий за голоса избирателей на предстоящих президентских выборах.

Дональд Трамп стал третьим президентом США после Эндрю Джонсона и Билла Клинтона, которому Палата представителей объявила импичмент. Его обвиняют в злоупотреблении властью и препятствование работе Конгресса. Теперь дело за Сенатом, но там у Республиканской партии, представителем которой является Трамп, большинство. То есть успех импичмента достаточно призрачный. Но демократы и республиканцы продолжают поливать друг друга грязью, подхлёстываемые начавшейся президентской кампанией.

Корреспондент.net следил за слушаниями в Сенате.

Все против демократов

Рассмотрение дела в Сенате напоминает собой судебное заседание. Для начала Сенат США после почти 13 часов ожесточенных дебатов одобрил основные правила для процесса импичмента президента Дональда Трампа.

Республиканцы отвергли требования демократов о дополнительных свидетелях, также они не позволили получить демократам дополнительные доказательства. Это указывает на то, что производство может продвигаться по благоприятным для Трампа линиям.

На Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе Трамп отверг выдвинутые против него обвинения как "обычную мистификацию".

Пока демократы - менеджеры импичмента приводят аргументы в доказательство вины Дональда Трампа, республиканцы оскорбляются, обвиняют их во лжи и защищают президента.

Республиканцы развлекаются

Сенатор-республиканец Ричард Бёрр раздал своим коллегам по партии игрушки фиджет-спиннеры, чтобы те могли развлечь себя во время слушаний. Как сообщил представитель сенатора, помимо спиннеров, он также делился антистрессовыми мячиками. Игрушки на столах сенаторов заметили журналисты.

В Белом Доме выдали аккредитацию на слушания по импичменту антисемитскому изданию TruNews. В ноябре 2019 года ведущий издания Рик Уайлз назвал импичмент Трампа "еврейским переворотом" и предрек новую гражданскую войну в США.

Что думают люди

Чуть больше половины американцев - 51%, считают, что Сенат должен проголосовать за осуждение президента Дональда Трампа и отстранение его от должности в ходе предстоящего процесса импичмента, свидетельствуют результаты нового опроса CNN, проведенного SSRS.

В то же время 45% опрошенных считают, что Сенат должен проголосовать против.

Почти семь из десяти американцев - 69%, утверждают, что будущее судебное разбирательство в Сенате должно включать показания новых свидетелей, которые не давали показаний во время расследования импичмента Палатой представителей.

Это исследование стало первым крупным национальным телефонным опросом с тех пор, как статьи об импичменте были отправлены в Сенат.

Но, согласно данным опроса, который провели Reuters и Ipsos, 44% американцев заявили о необходимости импичмента Трампа. 31% опрошенных заявили, что с Трампа необходимо снять все обвинения. В то же время, 15% респондентов сообщили, что главе Белого дома необходимо выразить порицание Конгресса без юридических последствий.

72% американцев cчитают, что в деле об импичменте необходимо заслушать максимальное количество свидетелей. За процессом импичмента, согласно опросу, следят две трети американцев. Опрос прошел с 17 по 22 января на всей территории США.