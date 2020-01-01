В Украине вырос спрос на кредиты для населения и бизнеса

Население и бизнес чаще обращаются к банкам за займами. Самыми популярными стали кредиты МСП, краткосрочные займы, гривневые кредиты.

Население и бизнес стали чаще брать кредиты - НБУ Корреспондент.net

В Украине возрос спрос на кредиты для населения и бизнеса. Об этом свидетельствует опрос Нацбанка за IV квартал 2019 года, опубликованный в пятницу, 24 января.

Банки констатировали рост спроса бизнеса на кредиты в октябре - декабре 2019 года. Преимущественно это кредиты МСП, краткосрочные займы, гривневые кредиты. Ключевой причиной роста спроса на кредиты стало снижение процентных ставок, считают в банках.

Также банки увеличили уровень одобрения кредитных заявок МСП из-за снижения процентных ставок и изменение срочности кредитов.

В IV квартале заметно возрастание спроса населения на потребительские кредиты. По наблюдениям банков, этому способствовали снижению процентных ставок и улучшение потребительских настроений.

Стоит отметить, что в январе - марте банки прогнозируют дальнейшее увеличение портфелей кредитов населению и бизнесу, а также приток депозитов с обоих сегментов.

Насчет рынка ипотечного кредитования большинство банков не ожидают изменений в спросе со стороны населения, хотя крупные банки отдельно отметили, что развитие рынка недвижимости и потребительская уверенность могут незначительно его увеличить.

Ожидается также смягчение стандартов предоставления займов для малого и среднего бизнеса, гривневых кредитов, а также краткосрочных займов.

Напомним, что ранее Нацбанк показал структуру резервов Украины. Большая часть объема резервов размещена в ценных бумагах с высоким международным рейтингом.

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