Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украине вырос спрос на кредиты для населения и бизнеса

Комментариев: 0
Население и бизнес чаще обращаются к банкам за займами. Самыми популярными стали кредиты МСП, краткосрочные займы, гривневые кредиты.
Население и бизнес стали чаще брать кредиты - НБУ
Население и бизнес стали чаще брать кредиты - НБУ
Корреспондент.net

В Украине возрос спрос на кредиты для населения и бизнеса. Об этом свидетельствует опрос Нацбанка за IV квартал 2019 года, опубликованный в пятницу, 24 января.

Банки констатировали рост спроса бизнеса на кредиты в октябре - декабре 2019 года. Преимущественно это кредиты МСП, краткосрочные займы, гривневые кредиты. Ключевой причиной роста спроса на кредиты стало снижение процентных ставок, считают в банках.

Также банки увеличили уровень одобрения кредитных заявок МСП из-за снижения процентных ставок и изменение срочности кредитов.

В IV квартале заметно возрастание спроса населения на потребительские кредиты. По наблюдениям банков, этому способствовали снижению процентных ставок и улучшение потребительских настроений.

Стоит отметить, что в январе - марте банки прогнозируют дальнейшее увеличение портфелей кредитов населению и бизнесу, а также приток депозитов с обоих сегментов.

Насчет рынка ипотечного кредитования большинство банков не ожидают изменений в спросе со стороны населения, хотя крупные банки отдельно отметили, что развитие рынка недвижимости и потребительская уверенность могут незначительно его увеличить.

Ожидается также смягчение стандартов предоставления займов для малого и среднего бизнеса, гривневых кредитов, а также краткосрочных займов.

Напомним, что ранее Нацбанк показал структуру резервов Украины. Большая часть объема резервов размещена в ценных бумагах с высоким международным рейтингом.

Нацбанк упростил обмен валюты

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: кредиты, банки, НБУ, Нацбанк, кредит
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь