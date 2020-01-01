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Дело Гандзюк: в Болгарии задержали подозреваемого

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На территории Болгарии правоохранители двух стран задержали подозреваемого в нападении на Екатерину Гандзюк.
По делу Гандзюк задержан еще один фигурант
По делу Гандзюк задержан еще один фигурант
Радио Свобода

В Болгарии задержали Алексея Москаленко (Левина), который разыскивался по подозрению в причастности к нападению на активистку Екатерину Гандзюк. Об этом в пятницу, 24 января, сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Только что сотрудниками правоохранительных органов Болгарии вместе с представителями Офиса Генерального прокурора и Службы безопасности Украины на территории Болгарии задержан Алексей Москаленко (Левин), который разыскивается по подозрению в причастности к нападению на Екатерину Гандзюк", - говорится в сообщении.

 


Напомним, 21 января суд снова арестовал фигуранта дела Гандзюк Игоря Павловского. Он был задержан в Херсоне 20 января.

В ходе заседания стало известно, что Павловского также подозревают в создании преступной организации, запугивавшей депутатов и уничтожавшей имущество бизнесменов.

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Теги: Болгария, ГПУ, задержание, Екатерина Гандзюк
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Источник: korrespondent.net

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