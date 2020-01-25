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В Днепре авто насмерть сбило двух человек

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ДТП случилось возле пешеходного перехода на неосвещенном участке дороге. Полиция устанавливает подробности.
ЗАЗ насмерть сбил двух мужчин
ЗАЗ насмерть сбил двух мужчин
dp.informator.ua

В ночь на субботу, 25 января, в Днепре автомобиль ЗАЗ сбил двух мужчин. Они скончались на месте происшествия, сообщает Информатор.

Отмечается, что ДТП случилось около 23:30, на Набережной Заводской, возле заправки SKY.

ЗАЗ ехал в сторону улицы Павлова. Отмечается, что участок дороги в этот момент не освещался. ДТП случилось возле пешеходного перехода, однако на каком именно участке дороги автомобиль сбил мужчин — придется выяснить следователю.

На место сразу вызвали скорую и полицию, однако спасти пострадавших не удалось.

Внимание, фото 18+

 

 

Напомним, несколькокими днями ранее в Киеве легковушка врезалась в остановку с людьми, есть жертвы.

А в центре Харькова на проспекте Науки произошла авария, в результате которой иностранный студент на "евробляхе" протаранил машину депутата горсовета Игоря Черняка.

 

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Теги: ДТП, смерть, Днепр, авария
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Источник: korrespondent.net

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