Итоги 24 января: Допрос Порошенко и жертвы коронавируса

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Порошенко явился на допрос в ГБР; смертельный коронавирус убил уже 41человека: Bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Коронавирус убил 41 человека, почти 1300 зараженных

Как минимум 41 человек погиб от нового коронавируса 2019-nCoV в Китае. Отмечается, что общее число заразившихся увеличилось до 1287 человек. Напомним, 31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса.

Порошенко провел три часа на допросе в ГБР

Экс-гарант выступил перед журналистами и назвал дело ГБР против него “политическим преследованием и местью”.

Он пообещал, что придет на следующий допрос в Госбюро расследований, который запланирован на 31 января, если будет в стране. Между тем, Порошенко допустил, что может пропустить допрос, поскольку собирается на Парламентскую ассамблею НАТО.

В Турции произошло мощное землетрясение, есть жертвы

В Турции вечером в пятницу, 24 января, произошло мощное землетрясение, в результате которого четыре человека погибли, еще несколько получили травмы разной степени тяжести.

Отмечается, что землетрясение магнитудой 6,8 произошло в городе Сивридж. Толчки были зафиксированы на глубине 10 километров.

В Болгарии задержан подозреваемый в убийстве Гандзюк

В Болгарии задержали Алексея Москаленко (Левина), который разыскивался по подозрению в причастности к нападению на активистку Екатерину Гандзюк.

Только что сотрудниками правоохранительных органов Болгарии вместе с представителями Офиса Генерального прокурора и Службы безопасности Украины на территории Болгарии задержан Алексей Москаленко (Левин), который разыскивается по подозрению в причастности к нападению на Екатерину Гандзюк, - говорится в Офиса генпрокурора.

Смерть Марины Поплавской из "Дизель шоу": Суд вынес приговор водителю

Киево-Святошинский районный суд признал водителя автобуса Михаила Манюка виновным в нарушении правил безопасности дорожного движения, что привело к гибели участницы юмористической труппы “Дизель шоу“ Марины Поплавской.

Суд учел, что водитель дал правдивые показания, ранее не совершал преступлений и имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка. В итоге Михаилу Манюку наказанием назначено лишение свободы на пять лет с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года.

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