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Помощник Путина Сурков уволился из-за смены курса по Украине

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Сурков покинул должность помощника Путина.
Владислав Сурков
Владислав Сурков
surkov.livejournal.com

Помощник президента РФ Владимира Путина Владислав Сурков покинул занимаемую им должность “из-за смены курса на украинском направлении”.

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Об этом пишут росСМИ.

В частности, новость об увольнении Суркова была озвучена директором Центра политической конъюнктуры Алексеем Чеснаковым. Чиновник рассказал, что уже бывший помощник Владимира Путина Сурков в ближайшее время будет "заниматься медитацией", после чего расскажет о причинах своего увольнения.

В связи с изменением курса на украинском направлении Сурков ушел с государственной службы. В течение ближайшего месяца он будет заниматься медитацией. После этого обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах, - сказал Чеснаков.

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К слову, Сурков работал с Путиным в период с 2004 по 2008 год. В сентябре 2013 года он снова стал помощником Путина, а теперь решил уволиться.

Напомним, Сурков посетил съезд главарей боевиков "ДНР" и "ЛНР". В случае обострения ситуации - "потенциал добровольческого движения России готов быть задействован" на украинском Донбассе.

 

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Теги: Сурков, увольнение, Путин
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