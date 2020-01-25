Под Киевом полицейская погоня закончилась масштабным ДТП

Микроавтобус смял три автомобиля и врезался в киоск. В результате два пассажира попали в больницу, а водитель сбежал.

В Ирпене микроавтобус, пытаясь уйти от преследования копов, протаранил три авто и врезался в МАФ. Инцидент произошел в ночь на субботу, 25 января, сообщает Информатор.

Отмечается, что сначала трое мужчин пытались на улице напасть на прохожего, однако тому удалось сбежать на авто. По дороге он сообщил о происшествии в полицию.

Вскоре копы увидели Mercedes с подозреваемыми и пытались остановить, но автомобиль набрал скорость и начал скрываться от правоохранителей.

В центре Ирпеня погоня оборвалась. Здесь Mercedes влетел в Seat, отбросив того в Lanos, а после продолжил движение и смял пополам Ford. Финишной чертой оказался киоск возле остановки, который от удара развернуло вглубь тротуара.

В результате двое пассажиров попали в больницу, а водитель сбежал.

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Накануне сообщалось, что в Ирпене пьяный офицер воинской части Нацгвардии устроил стрельбу и тяжело ранил мужчину.

Напомним, несколькокими днями ранее в Киеве легковушка врезалась в остановку с людьми, есть жертвы.

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