Под Киевом полицейская погоня закончилась масштабным ДТП
В Ирпене микроавтобус, пытаясь уйти от преследования копов, протаранил три авто и врезался в МАФ. Инцидент произошел в ночь на субботу, 25 января, сообщает Информатор.
Отмечается, что сначала трое мужчин пытались на улице напасть на прохожего, однако тому удалось сбежать на авто. По дороге он сообщил о происшествии в полицию.
Вскоре копы увидели Mercedes с подозреваемыми и пытались остановить, но автомобиль набрал скорость и начал скрываться от правоохранителей.
В центре Ирпеня погоня оборвалась. Здесь Mercedes влетел в Seat, отбросив того в Lanos, а после продолжил движение и смял пополам Ford. Финишной чертой оказался киоск возле остановки, который от удара развернуло вглубь тротуара.
В результате двое пассажиров попали в больницу, а водитель сбежал.
Cмотрите фотогалерею: Под Киевом полицейская погоня закончилась масштабным ДТП
Накануне сообщалось, что в Ирпене пьяный офицер воинской части Нацгвардии устроил стрельбу и тяжело ранил мужчину.
Напомним, несколькокими днями ранее в Киеве легковушка врезалась в остановку с людьми, есть жертвы.
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