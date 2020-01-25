Президенту 42 года: Первая леди трогательно поздравила мужа

Сегодня Владимиру Зеленскому 42 года.

Сегодня, 25 января, президент Украины Владимир Зеленский празднует свой 42-ой день рождения. С этим праздником его поздравила первая леди Елена Зеленская.

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Она опубликовала трогательный пост на своей странице в Instagram.

Первая леди написала, что рядом с настоящим мужчиной всегда “безопасно, уютно, никогда не спокойно, но всегда интересно”.

Также Елена Зеленская написала, присутствие настоящего мужчины рядом с ней вдохновляет на большие дела, появляются легкие бабочки внутри.

Любимый, с твоим днем! Спасибо за каждое мгновение вместе! Пусть их будет еще бесконечно много. Даже если и разных, но обязательно - рука в руке, со взглядами, обращенными друг к другу. Всегда с тобой, всегда на твоей стороне, - трогательно написала первая леди.

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Также Елена Зеленская опубликовала милое фото с мужем.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что Украина намерена вернуть все территории. Глава государства заявил об опасности прецедента нарушения международного права и оккупации территорий другой страны.

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