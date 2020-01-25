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Президенту 42 года: Первая леди трогательно поздравила мужа

Комментариев: 6
Сегодня Владимиру Зеленскому 42 года.
Владимир Зеленский с женой Еленой
Владимир Зеленский с женой Еленой
instagram.com/olenazelenska_official

Сегодня, 25 января, президент Украины Владимир Зеленский празднует свой 42-ой день рождения. С этим праздником его поздравила первая леди Елена Зеленская.

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Она опубликовала трогательный пост на своей странице в Instagram.

Первая леди написала, что рядом с настоящим мужчиной всегда “безопасно, уютно, никогда не спокойно, но всегда интересно”.

Также Елена Зеленская написала, присутствие настоящего мужчины рядом с ней вдохновляет на большие дела, появляются легкие бабочки внутри.

Любимый, с твоим днем! 

Спасибо за каждое мгновение вместе! Пусть их будет еще бесконечно много. Даже если и разных, но обязательно - рука в руке, со взглядами, обращенными друг к другу.

Всегда с тобой, всегда на твоей стороне, - трогательно написала первая леди.

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Также Елена Зеленская опубликовала милое фото с мужем.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что Украина намерена вернуть все территории. Глава государства заявил об опасности прецедента нарушения международного права и оккупации территорий другой страны.

 

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Теги: Елена Зеленская, Владимир Зеленский, день рождения, президент, первая леди
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Комментариев (6)
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Николай510    25.01.2020, 11:51
Оценка:  +9
Николай510
Вся Украины поздравляет сегодня Владимира с днём рождения с наилучшими пожеланиями!
Letohradek    25.01.2020, 12:14
Оценка:  +6
Letohradek
Что ты несешь? Вся Украина ждет когда этот квартальный болван оставит президентское место, как проф.непригодный!
ЛЮЛИК    25.01.2020, 11:27
Оценка:  +2
ЛЮЛИК
Он не Лох, ему уже 42 года.....он Лошара..
Letohradek    25.01.2020, 11:16
Оценка:  +25
Letohradek
Зэбилы в восторге от того, что нелоху 42 ))
Путин-Xyйло    25.01.2020, 11:04
Оценка:  +26
Путин-Xyйло
Теперь "полноценный" 42_года_не_лох_?
Путин-Xyйло    25.01.2020, 11:05
Оценка:  +26
Путин-Xyйло
А до того просто пи3дабол!
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