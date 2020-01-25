Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

“Это большая беда”: Зеленский заявил о шраме между Украиной и РФ

Комментариев: 8
Зеленский не уверен, что эта рана когда-то рассосется.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Офис президента Украины

Читай также: Гончарук сейчас нужен Украине – Зеленский

Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что между Украиной и Россией образовался большой шрам в связи с аннексией Крыма и оккупацией Донбасса.

Об этом гарант заявил в интервью израильскому телевидению.

Зеленский констатировал, что война на Донбассе и аннексия Крыма навсегда останутся большим шрамом на взаимоотношениях между двумя странами. 

Я чувствую, что это большая беда, которая навсегда. Вообще. Навсегда оставит шрам между Украиной и Россией. Рассосется ли этот шрам, я вообще не уверен, - заявил президент.

Читай также: Зеленский рассказал, почему молчал о сбитии самолета МАУ

При этом Зеленский заявил, что переговоры между сторонами сдвинулись с мертвой точки. В них заинтересованы обе стороны.

Он также отметил, что для стабилизации отношений с Украиной Россия должна вернуть Крым.

Там находится несколько миллионов украинцев. Поэтому мы, конечно же, должны вернуть все наши территории, - сказал украинский лидер.

Напомним, помощник Путина Сурков уволился из-за смены курса по Украине. Сурков покинул должность помощника Путина.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Зеленский, Путин, Украина, РФ, шрам
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (8)
Отсортировать по дате Вниз
Палтус    25.01.2020, 12:14
Оценка:  +6
Палтус
Уверяю вас что рассосется. Рассосется тогда, когда РФ сократится до Московии, мы и остальные вернем потерянные территории, а цивилизованный мир избавится от кремлевских угроз и вызовов. После этого быстро все рассосется.
Krotol2    25.01.2020, 12:13
Оценка:  -6
Krotol2
Шрамы у тебя на языке от пиз дабольства а у людей шрамов нет.
nelci    25.01.2020, 12:10
Оценка:  -7
nelci
Если Президент говорит, "шрам навсегда", значит он смирился со сложившейся ситуацией!
bimba08    25.01.2020, 12:05
Оценка:  +7
bimba08
Это не шрам, это пропасть и пусть лживое х уйло ничего не говорит про мировой порядок.
Letohradek    25.01.2020, 11:55
Оценка:  +7
Letohradek
Что несет нелох? Какой смысл в его формулировке о "шраме"? Кому это интересно? Его фанатов интересует снижение тарифов на коммуналку и зарплаты по 4000$!
Анатолий    25.01.2020, 11:54
Оценка:  +8
Анатолий
Варто нагадати тілу в кріслі Президента з "юридичною освітою" елементарні терміни (замість "шраму": війна, окупація, масові вбивства. Що за свою землю треба боротися з окупантами, не вмирати за Україну, а вбивати за неї тих, хто на неї зазіхає вже скільки років.
Pivkov3    25.01.2020, 11:53
Оценка:  -15
Pivkov3
Этот шрам называется "майдаун головного мозга". В тяжелой стадии лечится лесоповалом, в лёгкой стадии - исправительными работами
    25.01.2020, 11:59
Оценка:  -5
Можна смотреть на три вещи . Как горит огонь, течет вода .. Повышают пенсионный возвраст и пиздят рюсских
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь