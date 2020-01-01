Пожелал мира и добра: Лукашенко первым поздравил Зеленского с днем рождения

Президент Беларуси поздравил Владимира Зеленского с днем рождения.

Президент Беларуси Александр Лукашенко первым из числа лидеров стран поздравил Владимира Зеленского с днем рождения.

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Об этом сообщает пресс-служба президента Лукашенко.

Он выразил надежду, что крепкие взаимоотношения между Украиной и Беларусью останутся такими же на протяжении каденции Зеленского.

Уверен, что взаимодействие на высшем уровне позволит углубить дружественные связи между белорусами и украинцами, а ваше преданное служение на пользу родины будет и впредь способствовать процветанию Украины, - сказал Лукашенко.

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Кроме того, беларусский президент вспомнил итоги II Форума регионов Белоруссии и Украины, который прошел 4 октября 2019 года, а также ходом реализации договоренностей, которые достигнуты во время двусторонней встречи лидеров двух стран.

Среди прочего, Лукашенко пожелал украинскому коллеге крепкого здоровья, счастья, успехов во всех начинаниях, мира и добра.

Напомним, первая леди трогательно поздравила мужа. Сегодня Владимиру Зеленскому 42 года.

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