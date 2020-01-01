"Запрещен по закону!": Польша устроила из-за книг об ОУН-УПА

Известного журналиста пытались задержать на границе с Польшей.

Известного украинского журналиста и историка Вахтанга Кипиани задержали во время прохождения границы с Польшей из-за того, что нашли у него книги об ОУН-УПА.

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Об этом он сам сообщили на своей странице в Facebook.

По словам Кипиани, ему сообщили, что ввоз книг об ОУН-УПА “запрещен законом”. Между тем, с помощью юриста историк смог пересечь границу.

Сегодня (24 января) польская таможня на час задержала на границе из-за наличия в багаже этой книги. Цитата - "запрещен ввоз по закону Европейского Союза". Что, конечно, неправда. Спасибо юристу за помощь. Все хорошо. Едем с книгами в Вену, - написал Кипиани.

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Позже в комментариях он отметил, что уже добрался в Вену. Также прокомментировал ситуацию экс-глава Института нацпамяти Владимир Вятрович. Он отметил, что “западный сосед становится похожим на восточного”.

Напомним, консулу Польши во Львове угрожали от имени журналиста. Злоумышленники хотели отмстить журналисту за то, что он раскрыл их незаконную схему.

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