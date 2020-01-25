“Добро пожаловать в ад”: Кива обвинил экс-нардепа в атаке против себя

Кива объявил охоту на экс-нардепа Палатного.

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Народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива заявил, что начинает охоту на экс-нардепа Артура Палатного.

Видеообращение с угрозами в адрес Палатного Кива опубликовал на личной странице в Facebook.

Экс-нардепа от "Блока Петра Порошенко" Илья Киваобвинил в организации кампании против себя.

Хочу передать привет главному сутенеру нашей страны Артуру Палатному. Смотри: я жив и здоров, готов к нападению и точно не стону, как твоя сучка Моня (ветеран АТО Михаил Майман, с которым Кива подрался несколько дней назад, - ред.). Сколько бы ты денег ни вливал в СМИ, хуже меня это не сделает. Да, я плохой, но я иду за тобой и за твоими гадами. Тем же Паламарчуком, экс-народным депутатом. Кто он там? Генерал-полковник, оборотень в погонах, который, с@ка, жил всю жизнь с преступлений. Смотрите, я иду за вами. Я посажу вас, я закрою ваши публичные дома, я засуну их в ваши вонючие рты, - сказал Кива.

В завершение своего гневного видео Кива отметил, что никто не в силах его остановить.

Остановить меня не может никто, кроме моего руководителя, моей мамы и Господа Бога. А у них я за вас получил согласование. Добро пожаловать в ад, бл@ди, - добавил Кива.

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Напомним, Кива после драки с ветераном АТО показал их переписку. Скандал с участием Кивы и ветерана АТО получил продолжение.

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