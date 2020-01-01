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В Одессе женщина выбросилась из окна 14 этажа

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По версии полиции, это был суицид.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
flickr.com

Сегодня ночью на улице Каманина из окна квартиры на 14 этаже выбросилась женщина.

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Об этом со ссылкой на пресс-службу Главного управления Нацполиции Одесской области сообщает сайт Odessa.online.

По предварительной информации, это было самоубийство. На данный момент известно очень мало. Причины и обстоятельства выясняются сотрудниками правоохранительных органов. 

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Возраст женщины и причины ее поступка в полиции пока не разглашают.

Напомним, мужчина пытался бежать от копов, выпрыгнув из окна многоэтажки. Инцидент произошел сегодня около 11 часов утра на бульваре Дружбы Народов в Луцке.

 

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Теги: самоубийство, женщина, суицид
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