В Одессе женщина выбросилась из окна 14 этажа

По версии полиции, это был суицид.

Сегодня ночью на улице Каманина из окна квартиры на 14 этаже выбросилась женщина.

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Об этом со ссылкой на пресс-службу Главного управления Нацполиции Одесской области сообщает сайт Odessa.online.

По предварительной информации, это было самоубийство. На данный момент известно очень мало. Причины и обстоятельства выясняются сотрудниками правоохранительных органов.

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Возраст женщины и причины ее поступка в полиции пока не разглашают.

Напомним, мужчина пытался бежать от копов, выпрыгнув из окна многоэтажки. Инцидент произошел сегодня около 11 часов утра на бульваре Дружбы Народов в Луцке.

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