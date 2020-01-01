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Убийство адвоката у СИЗО: задержаны подозреваемые

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Силовики задержали троих мужчин, которых подозревают в расстреле адвоката у здания СИЗО в Кропивницком.
Правоохранители задержали троих подозреваемых в убийстве
Правоохранители задержали троих подозреваемых в убийстве
npu.gov.ua

В Кировоградской области спецназ задержал подозреваемых в убийстве адвоката в Кропивницком в августе 2019 года. Об этом в субботу, 25 января, сообщает пресс-служба полиции области.

Отмечается, что трое задержанных являются местными жителями в возрасте 45, 48 и 54 года. Операцию проводили с привлечением спецподразделений КОРД, роты полиции особого назначения и Альфа.

"В рамках уголовного производства на территории Кропивницкого и области правоохранителями проведено около 40 обысков, в результате которых изъяты вещественные доказательства", - говорится в сообщении.

Задержанным сообщили о подозрении в совершении преступлений по статьям о покушении на убийство и убийстве.

 

 

Напомним, адвоката Александра Иванова застрелили из автомата 22 августа 2019 года возле здания СИЗО в Кропивницком. Мужчину, который с ним находился, тяжело травмировали. Злоумышленники стреляли из автомобиля. Позже местные СМИ сообщали, будто адвоката застрелили случайно, объектом покушения был другой человек.

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Теги: стрельба, убийство, адвокат, Кировоградская область, задержание, Кропивницкий
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Источник: korrespondent.net

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