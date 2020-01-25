Тимошенко просила у Зеленского три должности: детали

Стало известно, какие именно должности просила Тимошенко у Зеленского.

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Лидер партии “Батькивщина”, народный депутат Юлия Тимошенко после парламентских выборов просила в президента Владимира Зеленского назначить ее людей на три должности.

Об этом сообщил экс-нардеп Сергей Лещенко на своем Телеграм-канале.

Когда после победы Владимира Зеленского она вышла на Банковую с предложением пустить ее во власть, то просила для своих людей три должности: Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения, Государственную продовольственно-зерновую компанию Украины и Бердянский порт, - сообщил Лещенко.

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Между тем, Зеленский отказал Тимошенко, после чего она ушла в радикальную оппозицию. К слову, сам Лещенко не назвал конкретный источник, который сообщил ему данную информацию.

Напомним, Юлия Тимошенко борется с бедностью в роскошном кортеже. Журналисты опубликовали видео кортежа Юлии Тимошенко.

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