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Под Киевом авто с ребенком слетело в реку и утонуло

Комментариев: 4
ДТП случилось ночью.
Авто упало в реку Буча
Авто упало в реку Буча
Информатор

Сегодня ночью на окраине города Ирпень, Киевской области, утонул автомобиль. Об этом сообщает Информатор с места событий.

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Сообщается, что автомобиль марки Hyundai Elantra слетел с дороги и упал в реку. На момент аварии салоне был водитель и его ребенок. Мальчик сейчас в реанимации.

К счастью, после того, как машина ушла на дно, водитель и 9-летний мальчик сумели выбраться из ловушки и доплыть к берегу. Мальчика пришлось госпитализировать. На данный момент он в реанимации.

Авто будут поднимать спасатели
Авто будут поднимать спасатели
Информатор

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Водитель уже прокомментировал ДТП. По его словам, около 01:00 автомобиль Hyundai, которым он рулил, двигался вдоль реки Буча, в сторону трассы для мотокросса. По словам водителя, на пустую дорогу под колеса выскочила собака. Он резко дернул руль в сторону и транспортное средство занесло, после чего оно слетело в реку.

Авто полностью скрылось под водой. Его будут вытаскивать спасатели.

Напомним, в Днепре авто насмерть сбило двух человек. ДТП случилось возле пешеходного перехода на неосвещенном участке дороге. Полиция устанавливает подробности.

 

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Теги: ДТП, река, авто, ребенок
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Комментариев (4)
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wahmurkadurnaya    25.01.2020, 16:48
Оценка:  +3
wahmurkadurnaya
Собака на болоті? Як у Холмса з Ватсоном?
Millelibero    25.01.2020, 16:42
Оценка:  0
Millelibero
тоже мужик только что в Украине на Одещине пришел в полицию и сказал что он нашел на дороге пакет, в итоге выяснилось что его потеряли инкасаторы....а не кажется никому что мужику не надо 250 000грн? а что инкассаторы потеряли в целофановой обвертке, стрейче, хотя они носят в водо проницаемых сумках
Millelibero    25.01.2020, 16:45
Оценка:  0
Millelibero
короче наверное инкассаторы хотели украсть и тут каким-то образом замешан "честній гражданин" которій поздно ходит по дорогам и рассматривает выброшеный в кульках мусор?
LeonMaster    25.01.2020, 15:43
Оценка:  +14
LeonMaster
мифическая собака которая пробегает перед каждым подобным участников дурного дтп. Поверим на слово.
Так ведь в автошколе и учат, увидишь мышу/голубя/кота/собаку обязательно резко крути рулем и на встречку или в речку...Хотя всякое бывает..

Главное что выбрался сам и ребенка вытащил, здоровья ему
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