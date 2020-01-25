Под Киевом авто с ребенком слетело в реку и утонуло

ДТП случилось ночью.

Сегодня ночью на окраине города Ирпень, Киевской области, утонул автомобиль. Об этом сообщает Информатор с места событий.

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Сообщается, что автомобиль марки Hyundai Elantra слетел с дороги и упал в реку. На момент аварии салоне был водитель и его ребенок. Мальчик сейчас в реанимации.

К счастью, после того, как машина ушла на дно, водитель и 9-летний мальчик сумели выбраться из ловушки и доплыть к берегу. Мальчика пришлось госпитализировать. На данный момент он в реанимации.

Авто будут поднимать спасатели Информатор

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Водитель уже прокомментировал ДТП. По его словам, около 01:00 автомобиль Hyundai, которым он рулил, двигался вдоль реки Буча, в сторону трассы для мотокросса. По словам водителя, на пустую дорогу под колеса выскочила собака. Он резко дернул руль в сторону и транспортное средство занесло, после чего оно слетело в реку.

Авто полностью скрылось под водой. Его будут вытаскивать спасатели.

Напомним, в Днепре авто насмерть сбило двух человек. ДТП случилось возле пешеходного перехода на неосвещенном участке дороге. Полиция устанавливает подробности.

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