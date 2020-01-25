“Я понимаю, куда бегу”: Зеленский сравнил президентство с марафоном

Зеленский отметил, что главное для каждого президента - результат.

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил президентство с марафоном.

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Об этом он рассказал в интервью израильскому каналу.

По словам президента, для него важен именно результат, а не победа. Зеленский также заявил, что знает, куда бежит, и уверенно идет к своей цели.

Я понимаю, куда я бегу. И я не обращаю уже внимания на форму, в которой я сижу, нахожусь. Потому что я иду к цели. Вот если я не приду к той цели, которую я себе запланировал, и которую мне доверил народ Украины, вот если я не приду, не финиширую победителем, конечно же, все остальное будет некомфортно. Но если у меня получится, то главное - победа, главное - результат, - сказал президент Украины.

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Напомним, “Квартал 95” трогательно поздравил Зеленского с днем рождения. Юмористы поздравили экс-коллегу с днем рождения.

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