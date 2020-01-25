Во Львовской области повесилась девятиклассница

Девушка решилась на самоубийство из-за неразделенной любви.

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В селе Тысов Болеховского районе Львовской области девятиклассница покончила жизнь самоубийством через повешение.

Об этом сообщает местное издание Фиртка, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

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По предварительной информации, девушка могла решиться на такой шаг из-за собственных переживаний из-за неразделенной любви. На данный момент в полиции подтвердили факт суицида несовершеннолетней, но от детальных комментариев пока отказываются.

Напомним, в Одессе женщина выбросилась из окна 14 этажа. По версии полиции, это был суицид.

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