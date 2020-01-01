СБУ отразила почти 500 кибератаках на госорганы

За год СБУ прекратила деятельность более 1000 вебресурсов, которые использовались в преступных целях.

В 2019 году специалисты Службы безопасности Украины нейтрализовали более 480 киберинцидентов и кибератак на государственные органы и критическую инфраструктуру. Об этом сообщила пресс-служба СБУ в субботу, 24 января.

"Локализованы 482 киберинцидента и кибератаки на объекты критической инфраструктуры, государственные информресурсы и системы. 34 администратора соцсетей привлечены к ответственности за антиукраинскую пропаганду", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, специалисты СБУ по информационной безопасности прекратили деятельность более 1000 вебресурсов, которые использовались в преступных целях.

"В сфере контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности начато 339 уголовных производств, в том числе 158 за преступления в сфере использования компьютерных систем (ст.361, ст.362 УК) 34 – за преступления против основ нацбезопасности (ст.109, ст.110 УК). 42 лицам объявлено о подозрении, 16 человек были приговорены", – отметили в СБУ.

Также в течение 2019 года въезд в Украину за пропаганду сепаратизма был запрещен 278 иностранцам.

Ранее в СБУ заявили о пресечении деятельности "ботофермы", которая работала на ФСБ РФ. Задержанные предоставляли услуги российской стороне и лицам, причастным к деятельности так называемой "ДНР".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet