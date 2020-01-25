В Краматорске нашли гранатометы в жилом доме

Сотрудники ГСЧС установили, что на чердаке многоэтажки были спрятаны три гранатомета РПГ-22.

Жители города Краматорск обнаружили три гранатомета на чердаке одного из многоквартирных домов. Об этом сообщает упарвление ГСЧС в Донецкой области в субботу, 25 января.

Отмечается, что подозрительные предметы обнаружены в многоэтажном жилом доме на улице Днепровская.

На место происшествия выехали сотрудники 12-го Государственного пожарно-спасательного отряда ГСЧС. Они установили, что обнаруженные предметы – это три гранатомета РПГ-22.

Оружие было изъято. На месте работали девять спасателей и три единицы техники.

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Ранее сообщалось, что в Житомире гранатометы выбросили в мусорник. Мужчина обнаружил в мусорном контейнере на улице Фруктовой два противотанковых гранатомета РПГ-26.

Под Киевом у мужчины изъяли гранатомет и взрывчатку

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