В Краматорске нашли гранатометы в жилом доме
Жители города Краматорск обнаружили три гранатомета на чердаке одного из многоквартирных домов. Об этом сообщает упарвление ГСЧС в Донецкой области в субботу, 25 января.
Отмечается, что подозрительные предметы обнаружены в многоэтажном жилом доме на улице Днепровская.
На место происшествия выехали сотрудники 12-го Государственного пожарно-спасательного отряда ГСЧС. Они установили, что обнаруженные предметы – это три гранатомета РПГ-22.
Оружие было изъято. На месте работали девять спасателей и три единицы техники.
Cмотрите фотогалерею: В Краматорске нашли гранатометы в жилом доме
Ранее сообщалось, что в Житомире гранатометы выбросили в мусорник. Мужчина обнаружил в мусорном контейнере на улице Фруктовой два противотанковых гранатомета РПГ-26.
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