В Николаеве десантник ранил ножом сослуживца – СМИ

Между двумя военнослужащими-контрактниками 79-й бригады произошел конфликт с поножовщиной.

Один из военных нанес несколько ударов ножом своему оппоненту, в том числе в область паха goloskarpat.info

Солдат-контрактник 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, дислоцированной в Николаеве, нанес несколько ножевых ранений своему сослуживцу. Об этом сообщает местное издание Новости-N со ссылкой на военнослужащих бригады в субботу, 25 января.

Утверждается, что инцидент произошел в четверг. Ночью в жилом помещении между двумя военнослужащими-контрактниками 79-й бригады произошел конфликт.

В ходе ссоры один из военных достал нож и нанес несколько ударов своему оппоненту, в том числе в область паха. Пострадавшего с места происшествия скорая помощь увезла в БСМП. Солдат, нанесший удары ножом, задержан, – говорится в сообщении.

Причины конфликта установит дальнейшее расследование.

Ранее в Николаевской области военный зарезал сослуживца. Убийца нанес приятелю девять ударов ножом в область грудной клетки, сбросил тело в реку, а сам заказал такси и поехал в Николаев.

Также сообщалось, что в Черниговской области на территории воинской части в поселке Десна Козелецкого района военный-контрактник совершил попытку самоубийства, но остался жив.

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