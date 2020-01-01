В зоне ООС проходят сборы командиров танковых подразделений

Танкисты не только изучают теорию, но и совершенствуют практические умения – выполняют стрельбы.

В Луганской области в районе проведения операции Объединенных сил проходят учебные сборы для командиров танковых подразделений. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в субботу, 25 января.

Отмечается, что танкисты изучают теорию, общую тактику и порядок работы командира по планированию боя. Совершенствуют и практическую составляющую, в частности порядок действий экипажа при вооружении танка, приведение его к бою и выполняют стрельбы.

Кроме того, военные изучают работу минного трала, порядок и принцип работы с ночными приборами, снятие, обслуживание и разборку клинового затвора, подготовку танка для продвижения в сложных погодных условиях.

На завершающем этапе проведения сборов военные будут изучать специфику нанесения топографических знаков, ориентирование на местности, запуск двигателя различными способами и техническое обслуживание танка.

"Такие сборы следует проводить постоянно, ведь каждое танковое подразделение должно быть в готовности выполнить любую боевую задачу, а без практики это невозможно. Большинство танкистов имеют боевой опыт, но есть и те, кто прибывает из учебных центров, и им крайне необходимы такие знания. На обучении мы собрали командиров, а они уже будут передавать полученный опыт подчиненным", – рассказал руководитель сборов подполковник Евгений Межевикин.

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