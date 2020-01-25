СМИ узнали, как Зеленский праздновал день рождения

В Офисе президента гостей угощали сухими винами и шампанским. Первый тост сказал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, утверждают источники.

Президент Украины Владимир Зеленский отправдновал день рождения на рабочем месте – в Офисе президента. Мероприятие посетил Кабмин в полном составе, помощники президента и спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, который сказал первый тост. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на собственные источники в субботу, 25 января.

"Все было скромно, без пафоса. И неожиданно для самого президента", – рассказал источник.

Он уточнил, что поздравляли Зеленского примерно 30-40 минут. Гостей угощали сухими винами и шампанским.

Зеленского от Офиса президента поздравили его глава Андрей Богдан, заместители Кирилл Тимошенко, Юрий Костюк, Юлия Ковалив, Андрей Смирнов, первый замглавы Офиса Сергей Трофимов, а также помощники президента Сергей Шефир и Андрей Ермак.

На праздник пришел и Кабинет министров в полном составе, включая премьер-министра Алексея Гончарука.

Верховную Раду на празднике представляли спикер парламента Дмитрий Разумков, первый вице-спикер Руслан Стефанчук, руководитель фракции Слуга народа Давид Арахамия, глава партии Александр Корниенко.

"Первое слово дали Разумкову говорить тост. Мы решили, что ему надо дать слово первому, потому что у нас парламентско-президентская страна", – сказал собеседник издания.

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский отмечает день рождения. Ему исполнилось 42 года. Одним из первых украинского лидера поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко. Он выразил надежду, что деятельность Зеленского будет способствовать процветанию Украины.

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