В Киеве допросили сотрудников посольства США - СМИ

Работники посольства США были напуганы неожиданным появлением следователей Госдепа.

Следователи Госдепартамента США на этой неделе допросили несколько сотен сотрудников посольства США в Украине из-за расследования предполагаемой слежки за экс-послом Мари Йованович. Об этом пишет BuzzFeed News.

Сотрудники Службы дипломатической безопасности DSS, отдела охраны правопорядка и безопасности Госдепартамента провели допросы в среду и четверг. Издание пишет, что DSS координирует свои действия с украинскими властями, которые начали собственное расследование по этому делу 16 января.

Один из источников рассказал, что сотрудники посольства США были напуганы неожиданным появлением следователей. Точно не известно, сколько сотрудников посольства допросили, однако там работает более 300 человек.

По словам одного из источников, всем дипломатам и сотрудникам посольства было открыто сказано не говорить с прессой на эту тему.

Ранее в США заявили о слежке за их экс-послом в Украине. Мари Йованович находилась в Киеве под наблюдением до самого увольнения.

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