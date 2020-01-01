В Днепре мужчина принес домой взрывное устройство и подорвался
В Днепре 25 января в результате взрыва в частном доме пострадал мужчина. Об этом сообщает полиция области. Инцидент произошел в одном из домов Самарского района.
Полицейские предварительно установили, что мужчина нашел в лесу неустановленный снаряд и утром решил разобрать его. Когда он пытался это сделать, прогремел взрыв.
37-летний мужчина получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.
Ранее в Ирпене в жилом многоэтажном доме произошел взрыв, в результате которого погиб мужчина. Он пытался самостоятельно разобрать взрывной предмет, в результате чего тот сработал.
А в Днепре во дворе дома жилого дома на улице Гладкова прогремел взрыв гранаты. Полиция на месте инцидента обнаружила обезображенное тело мужчины.
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