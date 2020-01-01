В Днепре мужчина принес домой взрывное устройство и подорвался

Мужчина нашел в лесу неустановленный снаряд и решил разобрать его. Когда он пытался это сделать, прогремел взрыв.

В Днепре 25 января в результате взрыва в частном доме пострадал мужчина. Об этом сообщает полиция области. Инцидент произошел в одном из домов Самарского района.

Полицейские предварительно установили, что мужчина нашел в лесу неустановленный снаряд и утром решил разобрать его. Когда он пытался это сделать, прогремел взрыв.

37-летний мужчина получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

Ранее в Ирпене в жилом многоэтажном доме произошел взрыв, в результате которого погиб мужчина. Он пытался самостоятельно разобрать взрывной предмет, в результате чего тот сработал.

А в Днепре во дворе дома жилого дома на улице Гладкова прогремел взрыв гранаты. Полиция на месте инцидента обнаружила обезображенное тело мужчины.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet